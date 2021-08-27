"Найдем и уничтожим": Байден разрешил армии США отомстить ИГ за теракт в Кабуле

Президент пообещал дать армии всю свободу действий

Армия США получит всю необходимую свободу действий для операций против "Исламского государства" (запрещенной в России террористической организации). Президент США Джо Байден пообещал, что Америка не простит боевикам теракт в аэропорту Кабула.

"Мы этого не простим, мы этого не забудем. Мы найдем вас и уничтожим. Вы за все заплатите. Наши люди и наша безопасность — это основной приоритет моей команды", — заявил Байден, комментируя причастность ИГ к прогремевшим 26 августа взрывам в столице Афганистана.

ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле. В четверг террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле северных ворот аэропорта. Позже появились сообщения о новых взрывах. Число жертв теракта достигло 170, по некоторым данным, в их числе – 18 американских военнослужащих, передает РИА Новости.

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