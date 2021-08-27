Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 200

США обвинили в нападении группировку ИГ

Число жертв прогремевших накануне взрывов в аэропорту возросло до 200. Как сообщает американская Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, погибшие – преимущественно афганцы.

"Число жертв среди афганцев возросло до примерно 200... Одна из больниц, клиника Вазир Акбар Хан в центре Кабула сообщила о том, что к ним поступило 145 тел погибших", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что теракт произошел 26 августа на одном из пропускных пунктов аэропорта. Среди прочих погибли также 13 военнослужащих США, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана. Вашингтон обвинил в нападении группировку "Исламское государство" (запрещенная в России организация).

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