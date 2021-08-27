Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 37 миллионов россиян

Благодаря охвату населения вакцинацией снижается смертность

Хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 44 миллионов россиян. А свыше 37 миллионов из них прошли полный курс вакцинации, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных - более 37 миллионов человек", - заявила Голикова журналистам.

Вице-премьер отметила, что смертность в России в июле 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,6%. По данным Голиковой, весь прирост связан с коронавирусом, передает ТАСС.

В то же время, существенное снижение смертности от COVID-19 зафиксировано в августе в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Голикова подчеркнула, что это результат того, что увеличился охват населения вакцинацией.

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