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Британские власти согласились эвакуировать из Кабула 200 собак и кошек

21:51
  • пятница
  • 27 августа 2021

Военные организуют чартер

Чартер для эвакуации 200 собак и кошек разрешило организовать правительство Великобритании из аэропорта Кабула. Животных пытался вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг. На первое его обращение власти ответили отказом заниматься эвакуацией  140 собак и 60 кошек.
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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что размещать животных в эвакуационных рейсах нельзя - из соображений безопасности. Кроме того, кошки с собаками могут покинуть Афганистан и по окончании операции по эвакуации, когда аэропорт Кабула откроется для коммерческих рейсов.

Однако позже министр смягчился. В Минобороны заявили, что Пен Фартинг и его питомцы получили помощь вооруженных сил Великобритании. Как сообщило военное ведомство в Twitter, они ожидают отправки в аэропорту Кабула.

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