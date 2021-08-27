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Четыре пожарных расчета тушат кафе в центре Сочи

22:17
  • пятница
  • 27 августа 2021

Эксперты выясняют причины возгорания

На набережной "Маяк" в Центральном районе Сочи горит кафе "Каравелла". На месте работают несколько пожарных расчетов.
Пожар произошел в квартире в центре Москвы

"Напротив ЖК "Александрийский маяк" на пляже горит кафе. На место ЧП выехали четыре пожарно-спасательные части", - сообщили "Интерфаксу" в пожарной части Сочи.

Фотографии и видео происшествия выкладывают в соцсетях многочисленные очевидцы. А эксперты тем временем выясняют причины возгорания.

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