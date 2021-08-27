Четыре пожарных расчета тушат кафе в центре Сочи

Эксперты выясняют причины возгорания
На набережной "Маяк" в Центральном районе Сочи горит кафе "Каравелла". На месте работают несколько пожарных расчетов.
"Напротив ЖК "Александрийский маяк" на пляже горит кафе. На место ЧП выехали четыре пожарно-спасательные части", - сообщили "Интерфаксу" в пожарной части Сочи.
Фотографии и видео происшествия выкладывают в соцсетях многочисленные очевидцы. А эксперты тем временем выясняют причины возгорания.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram