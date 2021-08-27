В Москве задержали сбившего девочку таксиста

Он скрылся с места аварии

Сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель такси, который сбил шестилетнюю девочку на востоке столицы, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Ранее в пятницу сообщалось, что водитель автомобиля такси совершил наезд на ребенка на Федеративном проспекте. Вместе с мамой девочка переходила дворовую проезжую часть. У ребенка диагностировали ушиб колена.

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