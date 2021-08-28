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Подробности свадьбы Прохора Шаляпина с миллионершей из Канады

10:17
  • суббота
  • 28 августа 2021

Церемония проходила в Лас-Вегасе

Певец Прохор Шаляпин женился на 42-летней миллионерше из Канады Татьяне Клаудии Девис. Как сообщает StarHit, свадьба проходила в США и обошлась паре в весьма внушительную сумму - порядка 15 миллионов рублей.

Церемония состоялась в одном из самых престижных отелей Лас-Вегаса. Татьяна Клаудиа Девис выбрала для свадьбы традиционное белое платье. Прохор же отдал предпочтение классическому костюму светло-серого цвета.

В начале августа певец рассказал, что Татьяна заболела коронавирусной инфекцией и тяжело переносит болезнь. Прохор Шаляпин отметил, что чувствует себя хорошо. Возможно, артиста уберегла прививка от COVID-19.

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