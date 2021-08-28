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В России выявили более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19

11:58
  • суббота
  • 28 августа 2021

В Москве за сутки зафиксировали 1498 случаев

За последние сутки в России выявлено 19 492 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперштабе.

"В Москве – 1498, в Московской области - 849", - говорится в сообщении, которое приводит АГН "Москва". За все время в России зарегистрирован 6 863 541 случай заболевания ковидом.

В России прививку одним компонентом от коронавируса сделали 43 миллиона человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас в нашей стране доступны четыре вакцины. Еще одну - пятую - Минздрав зарегистрировал накануне.

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