Россияне завоевали более 30 медалей на Паралимпиаде в Токио

Сегодня будут разыграны 56 комплектов наград
31 награду уже завоевали россияне на Паралимпиаде в Токио. В субботу - четвертый соревновательный день.
Еще одно золото нашей сборной принес Александр Яремчук. Он стал сильнейшим в забеге на полторы тысячи метров. Его время - три минуты 52 секунды.
На дистанции "пять километров" отличился Александр Костин. У него - бронза. Легкоатлет выступает среди спортсменов с нарушениями зрения.
Сразу несколько медалей у наших в настольном теннисе. Третье место в личном первенстве занял Юрий Ноздрунов. Еще одну награду в этом виде спорта завоевала Раиса Чебаника. У нее тоже бронза.
Призером Паралимпийских игр стала и Надежда Пушпашева. Теннисистке - 61 год. Она неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы.
Сегодня в Японии разыгрывают 56 комплектов наград. Россияне поборются за медали в легкой атлетике, плавании, велоспорте, стрельбе из лука, фехтовании на колясках и дзюдо, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram