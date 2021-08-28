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Россияне завоевали более 30 медалей на Паралимпиаде в Токио

11:45
  • суббота
  • 28 августа 2021

Сегодня будут разыграны 56 комплектов наград

31 награду уже завоевали россияне на Паралимпиаде в Токио. В субботу - четвертый соревновательный день.

Еще одно золото нашей сборной принес Александр Яремчук. Он стал сильнейшим в забеге на полторы тысячи метров. Его время - три минуты 52 секунды.

На дистанции "пять километров" отличился Александр Костин. У него - бронза. Легкоатлет выступает среди спортсменов с нарушениями зрения.

Сразу несколько медалей у наших в настольном теннисе. Третье место в личном первенстве занял Юрий Ноздрунов. Еще одну награду в этом виде спорта завоевала Раиса Чебаника. У нее тоже бронза.

Призером Паралимпийских игр стала и Надежда Пушпашева. Теннисистке - 61 год. Она неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы.

Сегодня в Японии разыгрывают 56 комплектов наград. Россияне поборются за медали в легкой атлетике, плавании, велоспорте, стрельбе из лука, фехтовании на колясках и дзюдо, сообщает "ТВ Центр".

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