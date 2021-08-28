Редкие артефакты обнаружили археологи в Крыму

Раскопки ведутся вдоль всего побережья Керченского полуострова

Археологи проводят раскопки в античном некрополе Кыз-Аул на побережье Чёрного моря. Найдены уникальные предметы и захоронения, сделанные в период с первого века до нашей эры. Некоторые предметы быта и детали внешнего вида древних людей удивили учёных.

Кыз-Аул – исчезающий памятник. Раскопки ведутся прямо на обрыве береговой полосы. Объекты археологии постепенно обрушиваются в море. Поселение, которое здесь находилось, уже давно под водой, на поверхности осталась только часть некрополя.

Здесь хоронили представителей высшего класса Боспорского царства. В одном из могильников обнаружили останки мужчины, женщины и двух детей. Археологов поразили вытянутые черепа взрослых. Неестественную деформацию в прессе тут же назвали инопланетной. Но антропологи уточнили – это традиция сарматского народа.

"Бинтовали головы с самого детства. И вот мы с вами видим здесь такие борозды, полосы остались, как раз, где туго накладывали бинты. Со временем голова росла и становилась вытянутой, яйцевидной формы. Делали они это для того, чтобы показать свою идентичность, а, во-вторых, для более агрессивного вида", - рассказала археолог Лариса Устенко.

Помимо человеческих останков, в могильнике нашли глиняную посуду. Рядом еще одна погребальная традиция варваров, которая пока не имеет четкого объяснения.

В одном из земляных отвалов удалось обнаружить статуэтку тонкой работы. Младенец с тростью из виноградной лозы прикладывает палец ко рту – это древнеегипетский бог молчания Гарпократ. Такие находки – большая редкость.

Раскопки сейчас ведутся вдоль всего побережья Керченского полуострова. Здесь расположены порядка 10 античных городищ и поселений. Это предградье Нимфея. Территорию еще при Украине оформили в частную собственность, но не успели застроить. Сейчас археологи обнаружили здесь фундамент античной постройки – возможно, усадьбы, мощеную площадь размером 400 квадратных метров и два колодца.

"Верхний уровень колодца был заполнен фрагментами керамики и соотносился по уровню с уровнем вымостки, на которой мы находимся. А заполнение колодца, судя по найденным фрагментам, мы можем предварительно датировать четвертым столетием до нашей эры", - рассказал научный сотрудник отдела античной археологии Института Археологии Крыма РАН Денис Бейлин.

Вода горько-соленая – не пригодная для питья. Скорее всего, колодец был испорчен верхними грунтовыми потоками. Возможно, это произошло после землетрясения, которое привело к подвижкам земной коры. Для древнего поселения в самом маловодном районе полуострова это стало настоящей катастрофой. Но, судя по тому, что Нимфей существовал до третьего века, боспорцы нашли другой источник.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram