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Собянин пообещал усилить контроль за нарушающими порядок мигрантами

10:50
  • суббота
  • 28 августа 2021

Полиция в последние месяцы провела жесткие рейды

Сергей Собянин на своем персональном сайте высказался о поддержании порядка в среде мигрантов. По словам мэра Москвы, за последнее время произошло несколько серьезных массовых драк.

"Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды", - сообщил мэр столицы.

По факту правонарушений было возбуждено 800 уголовных дел. "Депортировано около 200 человек, 17,5 тыс. запрещен въезд в страну", - добавил Собянин.

По словам мэра, Москва - гостеприимный город, однако в гостях нужно вести себя подобающим образом.

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