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К солисту Rammstein Тиллю Линдеманну пришла российская полиция

12:04
  • суббота
  • 28 августа 2021

Музыканта предупредили о необходимости соблюдать ограничения

Сотрудники правоохранительных органов пришли в гостиничный номер в Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, музыканта предупредили о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия из-за ковида.

"Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области", - отметил источник.

Ранее лидер популярной немецкой рок-группы Rammstein исполнил на русском языке известную советскую песню "Любимый город".

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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
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