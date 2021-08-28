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Сергунина: Природные достопримечательности ВДНХ восстанавливают наравне с историческими павильонами

12:29
  • суббота
  • 28 августа 2021

Специалисты сохраняют исторический ландшафт

Многие природные достопримечательности ВДНХ, которые являются объектами культурного наследия федерального значения, приводятся в порядок и восстанавливаются наравне с историческими павильонами и скульптурными композициями. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Это, в частности, Мичуринский сад, цветочные партеры Центральной аллеи, дубовая роща, каштановая роща и каскад Каменских прудов. Специалисты бережно сохраняют исторический ландшафт.

Еще одна гордость ВДНХ - современный ландшафтный парк с зеленым лабиринтом и воздушной экотропой, сообщает АГН "Москва".

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