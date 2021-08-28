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Роман Романенко обсудил с экспертами Мосархитектуры вопрос строительства метро в Южном Бутове

12:45
  • суббота
  • 28 августа 2021

Вопрос о строительстве метрополитена прорабатывается

Герой России Роман Романенко обсудил с экспертами Мосархитектуры вопрос строительства метро в Южном Бутове. По его словам, транспортная доступность – крайне важный вопрос для жителей района. Ближайшая станция метрополитена – в часе езды по пробкам.

"Почти четыре тысячи бутовчан высказались в поддержку предложения о строительстве новой станции метро – сегодня я принес их подписи в Мосархитектуру", - сообщил Роман Романенко.

Вопрос о строительстве метро сейчас прорабатывается в рамках генплана развития Бутово. Существуют разные варианты - либо это будет частью продления строящейся Бирюлевской линии подземки, либо уже работающей Бутовской.

"Надо считать, смотреть, что лучше будет как с экономической и ландшафтной точки зрения, так и с позиции максимального охвата жителей и эргономической составляющей", - сообщил заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Сергей Костин.

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