Пётр Толстой проверил качество ремонта филиала поликлиники № 36 в Марьино

В корпусе проводится масштабные работы

В первый филиал столичной поликлиники №36 в Марьино поступит новое, современное оборудование. Кроме того, в здании заменят все коммуникации. Об этом сообщил депутат Госдумы, кандидат в Госдуму восьмого созыва Петр Толстой.

"Я уже видел, какие проекты делают по московскому стандарту, поэтому ожидаю шикарный результат, - сказал он.

Капитальный ремонт медучреждения проводится по новому московскому стандарту. Работы начались в марте этого года и, как ожидается, завершатся в 2022 году. Жители района Марьино неоднократно обращались в приемную Петра Толстого по поводу ремонта поликлиники.

Кандидат в Госдуму от "Партии Роста" Валерий Катков заявил, что медучреждение действительно давно нуждалась в капремонте. По словам кандидата от партии РПСС Владимира Бадмаева, новый стандарт поликлиник города – полезный проект, однако важно его грамотно реализовывать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram