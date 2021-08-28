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В Марьино завершается реконструкция кинотеатра "Экран"

13:37
  • суббота
  • 28 августа 2021

Он прекрасно впишется в обновленную инфраструктуру района

Уже в скором времени полностью обновленный кинотеатр "Экран" начнет работу в новом формате. Об этом сообщил депутат Госдумы, кандидат в Госдуму восьмого созыва Петр Толстой.

Парламентарий проверил, как проходил реконструкция здания кинотеатра. "Марьино – самый густонаселенный, самый большой район Москвы. Организация досуга жителей – отдельная важная задача", - отметил Толстой, добавив, что "Экран" прекрасно впишется в обновленную инфраструктуру района.

Кинотеатр был построен еще в 1980-е годы. Из-за плохого состояния его пришлось закрыть. После реконструкции для горожан там откроются пять кинозалов. Кроме того, в обновленном центре "Экран" появятся общественный и досуговый центры, а также творческие мастерские.

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