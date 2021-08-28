Зюганов посетил Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"

Политик осмотрел экспонаты

Объединяться на основе духовных, нравственных, культурных и патриотических ценностей призвал Геннадий Зюганов. Глава КПРФ в субботу посетил Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" в Подмосковье, сообщает "ТВ Центр".

Вместе с членами партии Зюганов осмотрел выставку, на которой представлены тысячи исторических экспонатов. Здесь собраны иконы периода 16-19 веков, уникальная коллекция русской живописи, в том числе полотна Тропинина, Боровиковского, Айвазовского. Также представлена экспозиция деревянного зодчества. Все экспонаты неразрывно связаны с историей Руси.

"Мы приехали в одно из мест, которое определяло судьбу нашей державы на протяжении почти 500 лет. Нас в единстве держит сегодня - в советское время держал труд, справедливость, единые партии, единый хозяйственный комплекс, - сейчас держит наша Победа, единая русская история, русский язык. Всё остальное тогда рассыпается. Поэтому мы сегодня пришли поклониться в эти святые места, побывать в храме. Я помогал 10 лет им восстанавливать этот храм", - сказал Зюганов.

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