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Телеведущий Евгений Попов прокатился на "Победе"

14:44
  • суббота
  • 28 августа 2021

Он заявил, что важно помнить свою историю

Масштабный ретрофестиваль прошел в субботу в западном округе Москвы. В нем приняли участие около десяти тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

Организаторы подготовили масштабную экспозицию на Кунцевской улице. Жители столицы смогли увидеть, как в послевоенное время был устроен быт. Но главное событие праздника - автопробег. В колонне проехали два десятка автомобилей и мотоциклов, которые были выпущены в 50-80-х годах прошлого века. За рулем "Победы" - телеведущий Евгений Попов.

"Спасибо энтузиастам, которые сохраняют для нас эту память, потому что эта "Победа", на которой я только что прокатился, она на ходу, в отличном состоянии и едет - вызывает улыбки, умиление у людей, которые ее видят. И, конечно, мы должны помнить свою историю, не зная ее, мы не сможем двигаться вперед", - заявил Евгений Попов.

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