В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам

Революционных новшеств не будет

В течение 2022-2024 годах нововведения в ЕГЭ появятся по всем предметам, кроме информатики. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

В то же время, по его словам, каких-то революционных изменений вводить не планируется. "Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно", - приводит ТАСС слова Музаева.

Накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков оценил итоги нового порядка приема в вузы. По его словам, отдельные моменты требуют совершенствования, однако в целом довольны и ректоры, и абитуриенты.

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