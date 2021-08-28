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В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам

15:33
  • суббота
  • 28 августа 2021

Революционных новшеств не будет

В течение 2022-2024 годах нововведения в ЕГЭ появятся по всем предметам, кроме информатики. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Время ЕГЭ по двум предметам сократили почти на час

В то же время, по его словам, каких-то революционных изменений вводить не планируется. "Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно", - приводит ТАСС слова Музаева.

Накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков оценил итоги нового порядка приема в вузы. По его словам, отдельные моменты требуют совершенствования, однако в целом довольны и ректоры, и абитуриенты.

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