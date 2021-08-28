На Солнце зафиксировали череду вспышек

Одна из них – мощная

Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США предупредил о повышенной солнечной активности. Об этом в субботу сообщает РИА Новости.

Череда вспышек на Солнце продолжается. За последние сутки их зафиксировано семь, одна из них – мощная, класса М.

Умеренные магнитные возмущения приводят к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных сетях. Слабая буря может вызвать сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

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