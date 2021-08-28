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Собянин рассказал о благоустройстве территорий возле станций БКЛ метро

16:47
  • суббота
  • 28 августа 2021

Появляются комфортные пешеходные маршруты и уютные скверы

В 2021 году проводится комплексное благоустройство возле 11 станций БКЛ метро, а также около станции "Бутырской" салатовой ветки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Создаем комфортные пешеходные маршруты и уютные скверы, устанавливаем фонари, прячем под землю провода", - отметил мэр.

По словам Собянина, вокруг станции "Народное Ополчение" отремонтированы дороги, а возле "Петровского парка" появилась удобная площадка для отдыха. Около станции "Зюзино" приведены в порядок зеленые насаждения.

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