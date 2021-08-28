Ученые рассказали о пользе трех чашек кофе в день

Снижается риск инфаркта

Среди людей, выпивающих ежедневно по три чашки кофе, риск смерти от инфаркта ниже более чем на 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ученых Центра сердца и сосудов университета Земмельвейс в Венгрии.

Также выяснилось, что ежедневное употребление кофе снижает вероятность смерти по другим причинам на 12 процентов. В эксперименте приняли участие почти полмиллиона человек.

Ранее эксперты рассказали, что кофе нельзя употреблять сразу перед едой или после нее, поскольку напиток не позволяет усвоиться полезным веществам, которые поступают в организм вместе с пищей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram