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Минздрав: школьники находятся в группе риска по тяжелой форме COVID-19

18:51
  • суббота
  • 28 августа 2021

Полмиллиона российских учеников переболели коронавирусом

Охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов, заявил в субботу заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. По его словам, на сегодня более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших COVID-19, это учащиеся школ.

"Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, связанного с факторами риска развития тяжелых форм коронавирусной инфекции", - отметил Салагай.

Замминистра также рассказал о восстановлении профилактических осмотров учеников. "На сегодня большинство регионов восстановили проведение профосмотров и эта работа должна быть, вне всякого сомнения, продолжена", - приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что День знаний в этом году пройдет в традиционном, очном формате. Российские школы готовы принять 1 сентября 17 миллионов учеников.

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