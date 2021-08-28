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Собянин: в последние месяцы возбуждено 800 уголовных дел в отношении мигрантов

17:53
  • суббота
  • 28 августа 2021

Депортировано почти 200 человек

Москва – город, в который каждый год приезжают миллионы людей не только из регионов России, но и других стран. Большинство ведет себя законопослушно, но, к сожалению, не все, отметил на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

"Последнее время произошло несколько серьёзных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды", - отметил Собянин.

По его словам, возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, более чем 17 тысячам запрещен въезд в Россию.

"Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь", - заявил Собянин, добавив, что в гостях нужно себя вести подобающим образом.

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