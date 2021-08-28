Телеведущий Евгений Попов: У каждого ретроавтомобиля – своя легенда

Журналист принял участие в автопробеге

В Западном административном округе прошел ретрофестиваль – автопробег старых машин. В мероприятии принял участие ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов. Восстановленные энтузиастами машины вызвали большой интерес у горожан.

Евгений Попов рассказал, что давно хотел снять ленту об истории автомобилестроения в нашей стране.

"Немногие знают, что решение о производстве автомобиля "Победа" было принято буквально на следующий день после разгрома фашистов в ходе Сталинградской битвы", - сказал Евгений Попов, добавив, что эта машина стала поистине народной.

В автопробеге также принял участие депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. По его словам, важно иметь возможность прикоснуться к реальным свидетельствам того времени. "Не зря говорят, что "помнить" значит "знать", - отметил парламентарий.

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