Пещерный национализм: в Центральной Азии появились "языковые патрули"

Эксперты считают, что в странах пытаются воспроизвести украинский сценарий

Без работы дипломаты точно не останутся. И не только они. Казалось бы, в Центральной Азии проблемы русских – по крайней мере, самые болезненные – остались в 90-х. Но тут вдруг с юга пошел поток видео, где борцы за казахский, киргизский и узбекский языки начали публично унижать людей русскоязычных, фиксировать это на видео и выкладывать в интернет – очевидно, чтобы русскоязычные поняли – времена изменились. Выглядело это сколь отвратительно, столь и подозрительно. Откуда взялись эти дерзкие "возмутители спокойствия" - с таким трудом, кстати достигнутого. Почему именно сейчас они решили биться против русского языка, и отчего так самоуверенно, если не сказать, нагло?

В Казахстане по кафетериям и магазинам ходят некие люди и грубо запрещают продавцам и официантам говорить по-русски. Активистов начали называть языковым патрулём.

Всё это похоже на охоту - националисты выискивают русскоговорящих жертв и снимают конфликт на видео. Чаще всего достается женщинам, которых угрозами заставляют признать величие титульной нации. Кадры из Актау, города, который в советские времена с нуля построен в пустыне.

Сцену межнациональной дружбы сняли соседи в городке Сарканде под Алматой. 17-летний казах заставляет 9-летнего приемного русского брата держать кирпичи и, как сообщается, есть землю. Вероятно, чтобы понимал, кто на этой земле хозяин. Другая группа юных казахов коллективно избила русского мальчика, хотя изначально драка должна была быть честной - один на один.

Официальные власти Казахстана всё происходящее называют частными случаями. В любой стране найдутся маргиналы, о которых, конечно, нельзя судить о всём государстве. Выходки так называемых языковых патрулей заместитель руководителя администрации президента Казахстана назвал пещерным национализмом.

"Правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому что российские депутаты возмутились, а потому что в нашей стране в принципе подобные вещи жёстко пресекаются. Вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации. Более того, подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

В российском МИДе официальному заявлению верят. "Национализм во всех его проявлениях - это зло и позор, с которыми необходимо бороться. Официальная позиция упомянутых вами в вопросе стран, их официальных представителей широко известна и не оставляет никаких сомнений относительно того, какую позицию занимают эти страны", - сказала Мария Захарова.

Совместная история наших стран разнообразна и при этом богата на положительные события. И она научила оба народа жить друг с другом в дружбе и с обоюдной пользой. Казахстан много приобрёл благодаря России. А казахские дивизии защищали Москву в декабре 41-го. На территории государства совершенно естественно используется два языка - и казахский, и русский. Тогда зачем публично устраивать травлю и кому это нужно? Первым ещё несколько лет назад унизительный языковой флешмоб в Казахстане запустил гражданин Турции Огуз Доган.

В СМИ публиковалась информация, что провокатор Огуз Доган состоял в группировке турецких нацистов "Бозкурт" - серые волки. Именно они причастны к убийству российского посла Андрея Карлова. Теперь в Казахстане и Средней Азии местными последователями радикального пантюркизма поднимается градус ненависти ко всему русскому. В такой обстановке не удивляешься, когда видишь, как в Киргизии посетитель центра развлечений бросает в кассира калькулятор, потому что та говорила с ним по-русски. В Узбекистане журналист потребовал от русскоязычного депутата нанимать переводчика.

В Казахстане самым заметным борцом с русским языком теперь стал блогер Куат Ахметов. На днях его всё-таки задержала полиция, но почему-то в экстренной ситуации яростный защитник казахского заговорил на русском.

Впрочем, блогер-националист и сегодняшний организатор "языковых патрулей" нервничал зря. Суд приговорил к выплате штрафа. Но наказание выглядит издевательски, учитывая, что в это же время к семи годам лишения свободы приговорили Ермека Тайчибекова за разжигание межнациональной розни. И вот как раз он жёстко критиковал русофобов и пропагандировал казахстанско-российскую дружбу.

"Мы наблюдаем действия скоординированного политического лобби, которое занимается разжиганием межнациональной розни. Причем в ряде случаев речь идёт о чиновниках, которые занимают очень высокие посты. Фактически они занимаются тем, что, с одной стороны, покрывают этнических националистов, выступающих с разжигающими заявлениями. С другой – организуют репрессии против активистов, выступающих за Евразийское сотрудничество", - рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Вопросы появляются, когда, к примеру, читаешь один из современных учебников в Казахстане. Где в аннотации написано о концептуальном переосмыслении истории казахского народа. О чем речь, понятно из содержания - Россия там прямо называется колонизатором. Или как нужно понимать назначение на должность заместителя министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова. У которого слава националиста.

Уже доходит до того, что в Казахстане звучат идеи реабилитировать участников Туркестанского легиона - подразделения вермахта, воевавшего против СССР в годы Великой Отечественной. Сигнал тревожный, учитывая, что общая победа – то, что связывает наши страны.

"Я считаю, что действительно в Казахстане пытаются воспроизвести украинский сценарий. Потому что языковые патрули - это повторение украинских практик. Работа так называемой комиссии по реабилитации, которая в Казахстане пытается реабилитировать предателей времен Великой Отечественной войны, а также признать засуху 30-х годов организованным большевиками голодом – геноцидом казахов – это всё повторение, калька украинских практик", - рассуждает Никита Мендкович.

Которые начинались с того, что бывшие коммунисты стремительно превращались в националистов. Причем на всех уровнях. И на этом делали себе имя и политический капитал. На Украине тоже мало кто раньше знал Ирину Фарион, пока она из члена КПСС не превратилась в лицо откровенно нацисткой партии "Свобода". Блогеру Куату Ахметову теперь дарят общественные награды и называют патриотом. Пусть маленькая, но часть населения Казахстана его поддерживает, позволяя Ахметову зарабатывать и строить карьеру на оскорблении русских, и на разжигании межнациональной ненависти. И штрафы его вряд ли остановят. А та же Украина показала, к чему приводит мягкость в таких делах.

Если казахские власти не проявят бескомпромиссной реакции, это явно тревожный сигнал для всех. Наша страна запретила Ахметову въезд в Россию на 50 лет. В Госдуму внесён законопроект, запрещающий въезд в Россию всем, кто за границей возбуждает ненависть и вражду - это ответ на русофобию, которую чаще всего пытаются насаждать искусственно. По сути, обучая ненавидеть всё русское.

Очевидно, Россия должна противостоять "мягкой силой" и реагировать быстро. Как например, это сделало Россотрудничество, благодаря которому из Киргизии в Москву приехала семья девятилетнего мальчика, которого почти две недели на спортивных сборах местных дзюдоистов избивали за то, что он русский. И благодаря России эта история не была заметена под ковёр. Официальные власти Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран должны сделать всё, чтобы русские чувствовали себя в безопасности на их территории. В то же время все, кто считает своей родиной Россию, должны иметь возможность вернуться. Пока процедура репатриации часто выглядит унизительной. Нужно ехать в миграционные центры и сдавать экзамены.

"Мы знаем случаи, когда русским людям, для которых русский язык родной, и вообще они другого языка не знают, кроме русского, не дают доступ к статусу носителя русского языка, потому что кто-то не ответил на вопрос, а почему Китай-город в Москве называется Китай-городом", - говорит заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева.

И выходит, что огромное число русскоязычных людей, родившихся в СССР, годами пытаются получить российское гражданство.

Такой эффективной программы репатриации, по примеру Израиля или Германии, в России до сих пор нет. Законопроект разрабатывается. Впрочем, ещё важнее сделать всё, чтобы массово эта программа не пригодилась. Потому что есть желающие построить ещё одну антиРоссию. Уже к югу от наших границ.

Пётр Вершинин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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