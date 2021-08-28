США сообщили о ликвидации двух главарей ИГ в Афганистане

По данным Пентагона, потерь среди гражданского населения нет

В результате авиаудара США в Афганистане были ликвидированы два главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на генерал-майора армии США Уильяма Тэйлора.

В Пентагоне не уточнили, связана ли эта атака с терактом в аэропорту Кабула, в результате которого погибли более десяти американских военных.

Ранее сообщалось, что США нанесли авиаудар с беспилотника по территории восточного Афганистана. Как заявили в командовании вооруженных сил, в ходе спецоперации был уничтожен террорист, который причастен к нападениям.

Теракт произошел 26 августа на одном из пропускных пунктов аэропорта. Погибли порядка 200 человек.

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