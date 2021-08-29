ЛГБТ-марш на Украине накануне визита Зеленского в США закончился дракой

Украинский президент вылетает в Вашингтон уже в понедельник

В Одессе акции сторонников и противников ЛГБТ-сообщества завершились беспорядками и столкновениями с полицией. Пострадали десятки человек. А в Киеве прошло несколько политических демонстраций. В преддверии визита президента Зеленского в США участники выдвинули ему ряд требований.

На защиту участников "Марша равенства" полиция Одессы бросила, кажется, все силы. Больше тысячи сотрудников в полном обмундировании сопровождали скромную колонну с яркими флагами. Прошлый парад движения ЛГБТ в городе закончился вовсе не радужно: на активистов напали сторонники националистических группировок.

В этот раз параду тоже были не рады. Сторонники традиционных семейных ценностей устроили свое шествие. А на пути колонны ЛГБТ-активистов выстроились группы радикалов. Недвусмысленно угрожая расправой всем тем, кто, по их мнению, не имеет права считать себя украинцем. В итоге закончилось все потасовками с полицией, лезоточивым газом и массовыми задержаниями.

Неспокойно было и в Киеве. Там протестовали у здания президентской администрации. Владимир Зеленский готовится к политическому марш-броску в Вашингтон. И активисты националистических движений собрались у стен офиса главы государства, чтобы напутствовать его перед встречей с Джо Байденом. На которой, уверены протестующие, президент должен публично отказаться от минских соглашений, предоставления Донбассу особого статуса и проведения там выборов. То есть, по сути, от всех международных обязательств, которые взял на себя Киев.

А в дополнение ко всему неплохо бы потребовать новой финансовой и военной помощи. Вашингтон, вполне серьезно говорит лидер одной из ультраправых партий, сейчас в таком положении, что Киев может диктовать свои условия.

"Господь дарует нам шанс. У Америки большие проблемы с имиджем. И после того, как они пошли на поводу у Меркель и Путина и разрешили достроить “Северный поток” и после Афганистана. Большой имиджевый урон. И Украина может этим шансом воспользоваться", - уверен Олег Тягнибок.

Зеленский вылетает в Вашингтон уже в понедельник. Как аккуратно говорят в администрации украинского лидера, точной программы визита - до сих пор нет. Известно только, что президента ждут в Стэндфордском университете и одном из музеев Вашингтона, где Зеленский должен выступить с речью.

А вот совместной пресс-конференции с Джо Байденом по итогам переговоров не будет. Об этом сразу предупредила принимающая сторона. 31 августа должна официально закончиться операция по выводу американских военных из Афганистана. И, учитывая последние события, Вашингтону вообще не до Украины. Как бы там не хотели верить в обратное.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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