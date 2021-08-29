ВВС Израиля разбомбили военные объекты ХАМАС в секторе Газа

Это стало ответом на беспорядки на границе с Израилем

Горящие покрышки, взрывы и выстрелы: в Секторе Газа вновь вспыхнули беспорядки. Палестинские радикалы строили пылающие баррикады и запускали самодельные воздушные шары с зажигательной смесью в сторону приграничных израильских городов. От противника требовали снять экономическую блокаду анклава. На территории Израиля загорелись несколько лесных массивов. Пожарным удалось их потушить.

Армия обороны в ответ нанесла авиаудары по военным объектам группировки "ХАМАС". Мишенью стали цех по производству оружия и подземный тоннель исламистов. Новая волна беспорядков охватила приграничные районы неделю назад. С обеих сторон есть пострадавшие. Среди палестинцев есть и погибшие.

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