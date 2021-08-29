ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Туристы назвали самые раздражающие вещи в российских регионах

10:29
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Лидируют высокие цены и отсутствие инфраструктуры

Российские туристы назвали факторы, которые их больше всего раздражают во время путешествий по регионам страны. Настроения людей выяснил портал SuperJob, результаты приводит РБК.

Россияне признались, что больше всего их раздражают высокие цены, плохая инфраструктура и отношение местных жителей. Меньше всего претензий у отдыхающих к Калининградской области, Дагестану, Камчатке и Ставропольскому краю. Свыше 40% опрошенных заявили, что в этих регионах их "ничего не раздражает".

Тем не менее, во всех регионах, упомянутых в опросе, больше всего россиян раздражает именно отсутствие туристической инфраструктуры. Исключением стал Алтай. Там недовольство вызывают высокие цены, мусор и плохие дороги.

Свой антирейтинг составили и местные жители. Их в туристах больше всего раздражает неуважение к коренному населению, невоспитанное поведение, мусор и внешний вид.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Туристы
Туристы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.