Туристы назвали самые раздражающие вещи в российских регионах

Лидируют высокие цены и отсутствие инфраструктуры

Российские туристы назвали факторы, которые их больше всего раздражают во время путешествий по регионам страны. Настроения людей выяснил портал SuperJob, результаты приводит РБК.

Россияне признались, что больше всего их раздражают высокие цены, плохая инфраструктура и отношение местных жителей. Меньше всего претензий у отдыхающих к Калининградской области, Дагестану, Камчатке и Ставропольскому краю. Свыше 40% опрошенных заявили, что в этих регионах их "ничего не раздражает".

Тем не менее, во всех регионах, упомянутых в опросе, больше всего россиян раздражает именно отсутствие туристической инфраструктуры. Исключением стал Алтай. Там недовольство вызывают высокие цены, мусор и плохие дороги.

Свой антирейтинг составили и местные жители. Их в туристах больше всего раздражает неуважение к коренному населению, невоспитанное поведение, мусор и внешний вид.

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