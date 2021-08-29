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ФСБ назвала имена украинских палачей в годы Великой Отечественной войны

11:02
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Они зверствовали в Орловской области

ФСБ назвала имена выходцев с Украины, которые в годы Великой Отечественной войны участвовали в казнях мирного населения в Орловской области. В числе опубликованных местным управлением Службы документов – протоколы допроса Александра Родина. Он служил в карательном отряде "Украинская компания", созданном в 1942 году по распоряжению генерала Ганса Шлеммера Всего в отряде числились 50 человек, преимущественно родом с Украины.

Согласно рассекреченным материалам, отряд расправлялся с мирными жителями в Знаменском районе Орловской области. Были убиты около 170 человек, в том числе дети, женщины и старики, пишет РИА Новости.

Командовал отрядом бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. После войны его нашли и арестовали органы государственной безопасности СССР. Позднее он был расстрелян. Кроме Мирошниченко, в руководство отряда входили: Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.

Александр Родин рассказал, что после расформирования отряда служил в рядах немецкой армии до 1943 года. По его словам, хотел уехать в Германию, опасаясь преследования со стороны советской власти, однако жена отказалась, а ехать один он побоялся.

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