Денис Гнездилов установил мировой рекорд в толкании ядра на Паралимпийских играх

У нашей сборной уже 41 медаль

На Паралимпийских играх в Токио в копилке российской сборной уже сорок одна медаль. Золото этим утром завоевал легкоатлет Денис Гнездилов. Он стал первым в толкании ядра, установив новый мировой рекорд.

Сегодня в Японии разыгрывают 64 комплекта наград. Россияне поборются за медали в десятке дисциплин, в том числе плавании, настольном теннисе, дзюдо, академической гребле, пауэрлифтинге, паратриатлоне, стрельбе из лука, конном спорте, фехтовании и регби на колясках.

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