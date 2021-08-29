Коронавирусом в России заболели еще 19286 человек

Вылечились 16804 человека

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19286 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 797 человек, выздоровели 16804 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1444. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1318 человек, в Подмосковье - 914.

За весь период пандемии в стране выявлен 6882827 случаев инфекции. Умерли 181637 пациентов. Выздоровели 6148250 человек.

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