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Коронавирус в России: ситуация стабилизируется благодаря вакцинации

12:00
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

В регионах активно идет ревакцинация

216 миллионов случаев коронавируса зафиксировано во всем мире с начала пандемии. В нашей стране ситуация постепенно стабилизируется, в том числе благодаря массовой иммунизации.

В Адыгее прививку перед началом нового учебного года сделали уже почти 70% учителей. Вакцинацию можно пройти не только в поликлиниках, но и дополнительных медпунктах. Крупную партию "Спутника Лайт" доставили в Карачаево-Черкессию. Всего 12 тысяч доз.

Ревакцинация в самом разгаре в Удмуртии. Медики используют однокомпонентный "Спутник Лайт". Те, кто делает прививку от ковида впервые, могут выбрать препарат самостоятельно. Сейчас в регионе доступны "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

Между тем, в Японии накаляется ситуация вокруг американской вакцины "Модерна". В еще одной партии выявили инородные вещества. Ранее бракованными оказались 1,7 млн доз. После иммунизации таким препаратом скончались два человека.
 

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