Собянин рассказал о развитии креативных индустрий в Москве

К отрасли имеют отношение около 15% работающих в Москве людей

В Москве к креативной индустрии имеет отношение больше миллиона человек. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что сейчас в Москве проходит Креативная неделя - крупнейший российский форум "бурно развивающейся креативной индустрии".

"Если исходить из формального определения, то в Москве к креативной индустрии имеет отношение больше миллиона человек. Сама по себе, это огромная цифра – примерно 15% работающих в Москве людей. Но мне разделение на креативную и обычную экономику кажется немного искусственным", - написал Собянин на своем сайте.

Он отметил, что чаще всего какие-то важные отрасли развиваются лучше, если им меньше помогают. Тем не менее, власти могут и должны создавать в городе пространство для жизни и творчества.

"И тогда люди никуда не уедут, а будут реализовать свои идеи в Москве", - заключил Собянин.

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