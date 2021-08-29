Байден "уснул" на встрече с израильским премьером

Пользователи Twitter посчитали, что президент США спит на важных переговорах, но это не так

Президент США Джо Байден задремал во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Вашингтоне. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на видеозапись встречи.

На кадрах видно, что во время слов Беннета о дружбе между США и Израилем Байден неподвижно сидит с закрытыми глазами и никак не реагирует на заявления израильского премьера.

Впрочем, присутствующие на встрече журналисты опровергли домысли коллег. По словам репортера CNN Дэниела Дэйла, Джо Байден не только не спал, но и оперативно отвечал Нафтали Беннету. На кадрах со встречи действительно видно, что "спящий" Байден активно двигает пальцами рук.

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