В Москве прошел субботник около Дома купца Виноградова

В нем приняла участие советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева

Москвичи провели субботник около Дома купца Виноградова. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме памятника деревянного зодчества дореволюционной России, который нуждается в скорейшей реставрации. Жители Москвы готовы сами восстановить водостоки и покрасить стены.

В субботнике приняла участие и советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. Она напомнила, что в сентябре 2020 года здание выставлялось на аукцион. Арендатор должен был провести реставрацию дома за свой счет, но желающих не нашлось.

"Сегодня мы приводим в порядок прилегающую к Дому купца Виноградова территорию. При этом участники субботника - московские активисты готовы собственными руками подготовить дом к зиме и просят Департамент культурного наследия предоставить им такую возможность, - заявила Разворотнева.

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