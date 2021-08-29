Талибы зверски расправились над известным афганским певцом

В своих песнях Фавад Андараби осуждал действия талибов

Боевики запрещенной в России террористической организации "Талибан" убили исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом сообщил экс-глава МВД Афганистана Масуд Андараби

"Жестокость талибов продолжается в Андарабе. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям", — написал он в Twitter.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Как сообщают очевидцы, боевики ворвались в дом Андараби в районе Андараб провинции Баглан, вывели его на улицу и расстреляли. Информацию о гибели певца подтвердил его сын.

В своих песнях Фавад Андараби поддерживал движение сопротивления и осуждал "Талибан". Боевики считали его творчество "противным исламу".

Убийство Андараби произошло спустя всего несколько дней после введения "Талибаном" запрета на исполнение музыки в Афганистане. Представитель талибов заявил, что движение не будет оказывать давления на население в этом вопросе.

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