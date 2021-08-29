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Талибы зверски расправились над известным афганским певцом

13:40
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

В своих песнях Фавад Андараби осуждал действия талибов

Боевики запрещенной в России террористической организации "Талибан" убили исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом сообщил экс-глава МВД Афганистана Масуд Андараби

"Жестокость талибов продолжается в Андарабе. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям", — написал он в Twitter.

Как сообщают очевидцы, боевики ворвались в дом Андараби в районе Андараб провинции Баглан, вывели его на улицу и расстреляли. Информацию о гибели певца подтвердил его сын.

В своих песнях Фавад Андараби поддерживал движение сопротивления и осуждал "Талибан". Боевики считали его творчество "противным исламу".

Убийство Андараби произошло спустя всего несколько дней после введения "Талибаном" запрета на исполнение музыки в Афганистане. Представитель талибов заявил, что движение не будет оказывать давления на население в этом вопросе.

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