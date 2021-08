Талибы зверски расправились над известным афганским певцом

Боевики запрещенной в России террористической организации "Талибан" убили исполнителя песен и народной музыки Фавада Андараби. Об этом сообщил экс-глава МВД Афганистана Масуд Андараби

"Жестокость талибов продолжается в Андарабе. Сегодня они зверски убили фольклорного певца Фавада Андараби, который просто приносил радость этой долине и ее жителям", — написал он в Twitter.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH