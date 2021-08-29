Путин посетит космодром "Восточный"

Информацию подтвердили в Кремле

Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром "Восточный" в Амурской области. Об этом сообщили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканал "Россия 1".

На космодром президент заедет по пути из Владивостока, где будет принимать участие в Восточном экономическом форуме. В последний раз Путин приезжал на "Восточный" 6 сентября 2019 года.

Информацию о визите президента на космодром подтвердил его пресс-секретарь.

"Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный", - сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

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