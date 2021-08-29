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Нифантьев отметил удобство онлайн-голосования для людей с ограниченными возможностями

14:41
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Такой способ удобен и понятен

Система онлайн-голосования на выборах доступна и понятна, она дает возможность людям с ограниченными возможностями голосовать, не выходя из дома. Об этом заявил Евгений Нифантьев. По его словам, такой способ голосования является оптимальным в период пандемии.

"Желающим проголосовать электронно не нужно добираться до пункта голосования и обратно, а также тратить время на проверку документов на участке. Для людей, которые маломобильны, это особенно актуально. Все, что необходимо – смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер с доступом в интернет. Кроме того, возможность голосовать дистанционно минимизирует риски распространения коронавируса", – подчеркнул Нифантьев.

Регистрация на онлайн-голосование на выборах в Госдуму продлится до 13 сентября включительно. Заявление для участия в нем можно так же отправить в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на портале mos.ru. Само дистанционное электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

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