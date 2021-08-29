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"Проснись, Джо": в Конгрессе потребовали отставки "уснувшего" Байдена

15:32
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Президент США просто закрыл глаза

В США продолжают обсуждать поведение Джо Байдена на встрече с Нафтали Беннетом. Американский президент якобы заснул, слушая выступления израильского премьера.

Хотя на кадрах официальной хроники видно, что Байден не спит (по крайней мере, не крепко), противники президента не могли не воспользоваться таким шансом. Конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин в своем твиттере потребовала отставки главы государства.

"Немедленно отстраните Джо Байдена! Наша страна под угрозой быть управляемой человеком, который даже не в состоянии бодрствовать во время встречи с израильским премьер-министром",  - написала она.

С ней согласна конгрессвумен Лорен Боберт.

"Проснись, Джо. Тебе нужно подписать заявление об отставке", - написала она.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Джо Байден якобы уснул на встрече с Нафтали Беннетом. Во время его выступления президент США неподвижно сидел с закрытыми глазами. Однако на записи встречи видно, что Байден шевелит пальцами, а как только Беннет перестал говорить, сразу ему ответил.

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