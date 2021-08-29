Бывший депутат Госдумы умер в фитнес-клубе на Рублевке

По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце

В фитнес-клубе на Рублевском шоссе в Москве скончался мужчина. Ему стало плохо сразу после начала тренировки.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать 61-летнего мужчину, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца, пишет телеграм-канал 112.

В свою очередь РЕН называет имя скончавшегося. По данным телеканала, это депутат Государственной думы V созыва Михаил Ненашев.

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