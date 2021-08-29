В районе аэропорта Кабула прогремел новый взрыв

Данных о пострадавших пока нет

Мощный взрыв прогремел в воскресенье в Кабуле. На видео, которые распространяют очевидцы в соцсетях, видны клубы густого черного дома.

По предварительным данным, взрыв прогремел в районе аэропорта. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула из-за "реальной угрозы". От тех, кто уже находился на территории воздушной гавани, потребовали покинуть ее.

В минувший четверг в районе аэропорта прогремело два взрыва. Один из них - неподалеку от отеля Baron - устроил террорист-смертник. В результате взрывов погибли почти две сотни человек, в том числе американские военнослужащие.

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