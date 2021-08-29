Шойгу рассказал об отношениях с Путиным

У президента и министра обороны есть взаимопонимание

Сергей Шойгу заявил, что у него есть взаимопонимание с Владимиром Путиным. Однако подробно говорить об этом глава Минобороны отказался.

"Я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться - о своих отношениях с верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" (цитата по РИА Новости).

Министр обороны отметил, что знаком с президентом очень много лет.

Шойгу также рассказал, что был взволнован, когда Путин предложил ему возглавить избирательный список "Единой России". По его словам, он не планировал идти на выборы в Думу, но не мог отказать главе государства.

"Я вообще считал. Уже много-много лет, точнее лет 15, что этот этап в моей жизни прошел, который является и партийным, и все, я не предполагал, что я буду участвовать в каких-либо выборах. Но знаете, предложение президента в этой части это не просто огромная честь, это огромная ответственность. Здесь первое желание - это выполнить эту задачу. Но и волнение было", - подчеркнул глава Минобороны.

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