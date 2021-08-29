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Жену-миллионершу Прохора Шаляпина подключили к ИВЛ после свадьбы

16:47
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

У женщины коронавирус

Супругу Прохора Шаляпина Татьяну Клаудиу Девис из Канады госпитализировали в тяжелом состоянии из-за коронавируса почти сразу после свадьбы. 42-летняя бизнесвумен подключена к аппарату ИВЛ.

Предполагается, что Девис заразилась коронавирусом во время свадьбы от одного из гостей. Также инфекцию "подцепили" ее родители.

"У Тани 80 процентов поражения легких, я очень переживаю за нее. Главное, чтобы она выжила", — заявил сам Шаляпин изданию "СтарХит".

В свою очередь, актер Георгий Кирьянов, который присутствовал на свадьбе, рассказал со ссылкой на слова Шаляпина, что перед госпитализацией женщине ставили витаминную капельница. Она обошлась в 4500 долларов.

Супруга Шаляпина — гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. Ранее сообщалось, что они тайно сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Церемония обошлась в 15 миллионов рублей.

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