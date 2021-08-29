ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывший муж Пелагеи женился на дочери миллионера

17:36
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Избранницей Ивана Телегина стала Мария Гончар

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин недолго был холостяком – в Сети появились фотографии со свадьбы хоккеиста.

Избранницей Телегина стала Мария Гончар, которую СМИ называют дочерью миллионера из Нижневартовска. По данным "СтарХит", хоккеист сделал ей предложение в мае этого года. А по слухам, их отношения начались, когда Телегин еще был женат на Пелагее.

Церемония бракосочетания прошла в одном из загсов Московской области. Гончар была в белом платье с атласным лифом, а Телегин – в классическом костюме-тройке. На торжестве присутствовали лишь самые близкие. Пышную свадьбу Телегин и Гончар планируют устроить позднее.

Иван Телегин и Пелагея состояли в браке с 2016 года. У них родилась дочь Таисия. В 2020 году пара официально развелась.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Иван Телегин и певица Пелагея
Иван Телегин и певица Пелагея
Певица Пелагея
Певица Пелагея
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.