Бывший муж Пелагеи женился на дочери миллионера

Избранницей Ивана Телегина стала Мария Гончар

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин недолго был холостяком – в Сети появились фотографии со свадьбы хоккеиста.

Избранницей Телегина стала Мария Гончар, которую СМИ называют дочерью миллионера из Нижневартовска. По данным "СтарХит", хоккеист сделал ей предложение в мае этого года. А по слухам, их отношения начались, когда Телегин еще был женат на Пелагее.

Церемония бракосочетания прошла в одном из загсов Московской области. Гончар была в белом платье с атласным лифом, а Телегин – в классическом костюме-тройке. На торжестве присутствовали лишь самые близкие. Пышную свадьбу Телегин и Гончар планируют устроить позднее.

Иван Телегин и Пелагея состояли в браке с 2016 года. У них родилась дочь Таисия. В 2020 году пара официально развелась.

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