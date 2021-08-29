Москвичей предупредили о приходе октябрьского холода

На следующей неделе будет холодно и дождливо

Уже на следующей неделе в Москве установится по-настоящему осенняя погода. Начиная со 2 сентября в столице будет не выше +16 днем, а в ночные часы - 8-13 градусов тепла.

Начнутся холодные дожди, они будут сопровождаться промозглым северным ветром. Об этом агентству РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Дальше погода будет только ухудшаться. В дневные часы воздух не прогреется выше +12. Ночью столбики термометров покажут 3-8 градусов тепла.

"Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод. Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2-3 градуса холоднее реальной температуры. В общем, во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды", - добавил Тишковец.

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