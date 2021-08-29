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США подтвердили авиаудар по опасной цели в Кабуле

18:28
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Целью был автомобиль, предположительно, начиненный взрывчаткой

США подтвердили, что взрыв в районе аэропорта Кабула был результатом авиаудара. Как заявили в Пентагоне, целью была "неминуемая угроза", которая относилась к афганскому подразделению запрещенной организации "Исламское государство".

"Силы США осуществили сегодня в целях самозащиты загоризонтный авиудар с беспилотника по машине в Кабуле, устранив непосредственную угрозу со стороны "ИГ в Хорасане" в отношении аэропорта имени Хамида Карзая", - говорится в заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана, которое приводит ТАСС.

По данным телеканала Sky News, удар был нанесен по смертнику, который намеревался атаковать аэропорт Кабула. В результате удара был разрушен жилой дом. В нем проживали три семьи. Пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Афганского медиа- и коммуникационного центра Камалуддина Камаля.

О новом взрыве в районе аэропорта Кабула стало известно в воскресенье днем. На кадрах, которые публиковали в соцсетях очевидцы, были видны клубы черного дыма.

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