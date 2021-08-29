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Михаила Вельмакина из "Зеленой Альтернативы" выгнали вместе с котом

18:18
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Он приехал на встречу с избирателями с ростовой куклой

Кандидат в депутаты Государственной Думы по 200-му округу от партии "Зеленая Альтернатива" Михаил Вельмакин заявил, что пострадал от действий полиции вместе с котом.

Он рассказал, что приехал на встречу с избирателями в Олонецком парке вместе с ростовой куклой кота. По его словам, она сразу привлекла внимание жителей. Они охотно подходили к ней, чтобы сделать фото.

"Наша партия ратует за европейский подход к защите животных в мегаполисе, организацию собачьих площадок и бережное отношение к животным. В Олонецком парке я на себе прочувствовал, каково быть котом в России. Через полчаса охрана парка "попросила" мою команду покинуть общественное пространство, так как мероприятие не согласовано с администрацией", - рассказал Вельмакин.

Ему пришлось покинуть парк. Однако кандидат намерен вернуться вместе с "котом".

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