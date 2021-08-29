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Эксперт Анна Удалова: предложения Владимира Путина повысят доверие к власти

18:11
  • воскресенье
  • 29 августа 2021

Речь идет о защите соцвыплат от кредиторов

Предложение Владимира Путина о защите социальных выплат россиян от кредиторов разумное, оно повышает доверие к власти. Такое мнение высказала эксперт по связям с общественностью Анна Удалова.

Она напомнила, что подобные меры уже предпринимались, например, в 2020 году.

"Люди, получающие социальные выплаты, находятся в очень уязвимом материальном положении и, если забрать у них последнее – пособие, им просто не на что существовать. Меры, предпринятые еще в 2020 году, подготовили банковскую систему к шагу, предложенному президентом: банки уже маркируют деньги на счетах граждан, с тем, чтобы приставы не имели возможности списать средства, являющиеся социальной выплатой. Теперь дело за проработкой и реализацией предложенных Владимиром Путиным инициатив и, если она будет достойной, это значительно повысит доверие граждан к власти", - заявила Удалова.

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